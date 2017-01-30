Медведчук: Закон об украинизации нарушает Конституцию

30.01.17 18:45Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Принятие языкового закона только усилит раскол в обществе, уверен лидер "Украинского выбора".

Отдельные нормы законопроекта №5670 "О государственном языке" противоречат Конституции Украины и международному законодательству. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук. Он подчеркнул, что положения этого проекта закона настолько "красноречивы", что каждый думающий человек по достоинству оценит их демократичность и "консолидирующую функцию". "Скажу лишь, что этот проект, который в народе уже окрестили "лингвистическим геноцидом", противоречит украинскому и международному законодательству", – добавил Медведчук.

Он подчеркнул, что отдельные нормы этого законопроекта противоречат Конституции Украины, в частности ч. 5 статьи 53 и ч. 3 статьи 10.

"Совершенно очевидно, что принятие данного закона не будет способствовать единению нации и сохранению территориальной целостности, а только усилит раскол в обществе по национальным и языковым признакам", – констатировал Медведчук.

Отметим, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна не потерпит ущемления языковых прав венгерского меньшинства Украины, возможного в случае принятия закона "О государственном языке".

Похожие новости

10.11.14 13:37Презентация: "Концепции развития образования Украины на период 2015-2025 годов" (видео)

14.07.14 13:00Новый закон о высшем образовании: приобретения и риски

19.09.12 11:25Р. Забзалюку тоже не нравится законопроект об ответственности за клевету

03.05.11 21:09Правозащитники просят не переписывать закон о публичной информации

07.11.10 09:52Партия регионов планирует изменить избирательную систему

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 30.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:38За день ранены 20 военных, трое погибли - штаб АТО

21:00Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе

20:45"Вы мошенник? Если нет, заплатите": аферисты нашли новый способ развода николаевцев на деньги

20:30Миколаїв. Водій після сварки з дружиною вирішив зігнати гнів на поліцейських

20:00«Общественников, в идеале, не должно быть», - Андрей Вадатурский

19:50Украинский центровой Владимир Герун будет играть за "Барселону"

19:45Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей

19:30В Николаеве Управление культуры выделило более 42 тыс. грн. на покупку елки, которую никто так и не увидел

19:15В центре Николаева девушка на Opel устроила масштабное ДТП с 5 автомобилями

19:00В Николаеве микроавтобус сбил 13-летнюю девочку

18:45Медведчук: Закон об украинизации нарушает Конституцию

18:30В Николаеве банда иностранцев стреляла в полицейских

18:15Порошенко рассказал Меркель о бое под Авдеевкой

18:00Жителям Снигиревки за непригодную для питья воду придется платить в два раза больше

17:45Євробачення-2017: Україна обрала логотип і запрошує "вшанувати розмаїття"

17:30Дві третини читачів УНІАН проти скасування свята 9 травня – опитування

17:15Манн: трагедия в Канаде шокировала Трюдо, который раскритиковал Трампа за его решение о мигрантах

17:00Миколаївці занепокоєні підготовкою до розпродажу парку «Дружба» в Корабельному районі

16:50Николаевец обнаружил у себя во дворе гранату с поминальным венком

16:45Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.01.17 23:112250

Новые подомовые тарифы - уже реальность

17.01.17 07:521240

"Это будет совсем новое время для украинцев": из США дали прогноз по Трампу

17.01.17 08:001190

В постпраздничный период люди чаще ссорятся, увольняются с работы и впадают в апатию, - психолог

17.01.17 08:111230

Сегодня Рада рассмотрит увеличение окладов депутатам и утверждение сметы расходов парламента на 2017 год

Самые читаемые

17.01.17 18:0018170

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212620

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417240

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

18.01.17 14:267190

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама