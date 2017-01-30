Порошенко рассказал Меркель о бое под Авдеевкой

Президент Украины заявил, что сепаратисты вели огонь из жилых кварталов.

Порошенко сообщил Меркель, что сепаратисты обстреливают украинских военных у Авдеевки из жилых районов Ясиноватой и Донецка. Об этом он во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он также рассказал, что в результате обстрелов 29 января погибли пятеро украинских военнослужащих, 12 были ранены, а с утра 30-го еще двое военных были убиты, а пятеро ранены.

"Ранены и погибли они в результате артиллерийского огня из артиллерии, артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские военные не имели возможности открыть огонь", - сказал Порошенко.

Он добавил, что российская сторона не реагировала на обращения Украины и ОБСЕ с призывом прекратить огонь.

Напомним, Корреспондент.net сообщал, что украинские военнослужащие погибли в результате обстрела боевиками позиций в районе Авдеевки утром в понедельник, 30 января. Днем ранее под Авдеевкой погибли пять бойцов ВСУ, еще 13 получили ранения и травмы. Меркель: На Донбассе нет режима прекращения огня