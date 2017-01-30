Манн: трагедия в Канаде шокировала Трюдо, который раскритиковал Трампа за его решение о мигрантах

30.01.17 17:15Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что канадский президент Джастин Трюдо и «левое» правительство после вчерашнего расстрела молившихся в соборной мечети в Квебеке, поспешили назвать это действие постыдной террористической атакой против мусульман.

По словам Соломона Манна, однако, арестованные стрелявшие принадлежат также к мусульманской общине: двое студентов – выходцы из Марокко, открывшие стрельбу по молящимся, кричали «Аллах акбар».

Как власти собираются объяснять гражданам происшедшее – совершенно непонятно, тем более что сам Трюдо похоже серьезно сбит с толку, считает эксперт.

«После его прочувствованной речи против Дональда Трампа, с признаниями в любви к мусульманам и заверениями что «двери Канады всегда открыты для мусульман», канадцы видимо ожидали, что мусульмане изберут совершенно иные цели на американском континенте и вдруг – такое...», – написал эксперт.

Отметим, что в результате нападения вооруженных людей в масках шесть человек погибли и восемь были ранены во время службы в мечети.

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