В СБУ розповіли про катастрофічні наслідки економічної блокади Донбасу

СБУ повідомила, що продовження блокади залізничних шляхів на Донбасі в якості акції, яка не пройшла погодження з центральною владою, може завдати значних збитків державі та поставити під ризик зриву діяльності української енергетичної системи, повідомляє replyua.net.

Зокрема, на думку представників цього відомства, у зв’язку з тим, що 5 АЕС України виробляють приблизно 15% теплової генерації, у разі відсутності стабільного надходження вугілля антрацитової групи виникне нестача потужностей в енергосистемі України виникне потреба у введенні «віялових відключень» споживачів.

Крім того, в СБУ наголошують, що наслідком блокування є «безпосередня шкода державі», тому що з минулої середи на території окупованих республік продовжували знаходитися біля чотирьох сотень вагонів, в яких перевозилося майже 27 тисяч тон вугілля загальною вартістю 35 млн. 35 тис. грн., а також понад 20 тисяч порожніх вагонів та майно, яке належить «Укрзалізниці».

Також у відомстві наголосили, що через блокування залізничних перевезень на Донбасі «збільшиться кількість громадян, які, втративши робочі місця, будуть вступати до лав незаконних збройних формувань».