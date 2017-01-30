На Николаевщине простились с 22-летним бойцом, погибшим от вражеской пули в зоне АТО

Вчера, 29 января, жители села Калиновка Витовского района Николаевской области в последний путь провели своего земляка — 22-летнего Сергея Непсова, который 26 января во время артиллерийского обстрела в районе села Новотошковка Луганской области получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского облсовета.

В ряды Вооруженных Сил Украины, рассказали местные жители, парень попросился самостоятельно. Подготовку прошел в 169 учебном центре «Десна» — учебном центре Сухопутных войск Украины.

По контракту в зону проведения антитеррористической операции попал в составе 93 отдельной механизированной бригады.

Проститься с погибшим защитником Украины пришли почти все жители Калиновки. Поддержать родных и близких приехали также представители областной власти, Витовского района и депутаты.