На Николаевщине простились с 22-летним бойцом, погибшим от вражеской пули в зоне АТО
|30.01.17 14:15
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Вчера, 29 января, жители села Калиновка Витовского района Николаевской области в последний путь провели своего земляка — 22-летнего Сергея Непсова, который 26 января во время артиллерийского обстрела в районе села Новотошковка Луганской области получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского облсовета.
В ряды Вооруженных Сил Украины, рассказали местные жители, парень попросился самостоятельно. Подготовку прошел в 169 учебном центре «Десна» — учебном центре Сухопутных войск Украины.
По контракту в зону проведения антитеррористической операции попал в составе 93 отдельной механизированной бригады.
Проститься с погибшим защитником Украины пришли почти все жители Калиновки. Поддержать родных и близких приехали также представители областной власти, Витовского района и депутаты.