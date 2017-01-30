Одесский НПЗ: Суд признал Укртранснефтепродукт рейдерами

Одесский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи имущества завода Укртранснефтепродукту.

В Одесском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что Одесский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи имущества завода Укртранснефтепродукту.

В ноябре 2015-го Приморский райсуд Одессы дал разрешение на передачу имущества завода на хранение и оперативное управление государству в лице Укртранснефтепродукта. "Данная передача имущества Одесского НПЗ в оперативное управление не предусмотрена законодательством и является противозаконной. Трудовой коллектив ОНПЗ также уверен, что передача имущества НПЗ в оперативное управление ГП Укртранснефтепродукт является рейдерским захватом с участием коррупционных схем, в которых замешаны высокопоставленные чиновники государства и органы прокуратуры", - сообщает пресс-служба завода.

Сотрудники предприятия также сообщили, что подобные действия предприняли для того, чтобы разграбить предприятие. В ноябре также сообщалось, что Одесский НПЗ выигрывает у рейдеров.