Одесский НПЗ: Суд признал Укртранснефтепродукт рейдерами
|30.01.17 10:20
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Одесский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи имущества завода Укртранснефтепродукту.
В Одесском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что Одесский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи имущества завода Укртранснефтепродукту.
В ноябре 2015-го Приморский райсуд Одессы дал разрешение на передачу имущества завода на хранение и оперативное управление государству в лице Укртранснефтепродукта.
"Данная передача имущества Одесского НПЗ в оперативное управление не предусмотрена законодательством и является противозаконной. Трудовой коллектив ОНПЗ также уверен, что передача имущества НПЗ в оперативное управление ГП Укртранснефтепродукт является рейдерским захватом с участием коррупционных схем, в которых замешаны высокопоставленные чиновники государства и органы прокуратуры", - сообщает пресс-служба завода.
Сотрудники предприятия также сообщили, что подобные действия предприняли для того, чтобы разграбить предприятие.
В ноябре также сообщалось, что Одесский НПЗ выигрывает у рейдеров.