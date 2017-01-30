Одесский НПЗ: Суд признал Укртранснефтепродукт рейдерами

30.01.17 10:20Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Одесский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи имущества завода Укртранснефтепродукту.

В Одесском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что Одесский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи имущества завода Укртранснефтепродукту.

В ноябре 2015-го Приморский райсуд Одессы дал разрешение на передачу имущества завода на хранение и оперативное управление государству в лице Укртранснефтепродукта. "Данная передача имущества Одесского НПЗ в оперативное управление не предусмотрена законодательством и является противозаконной. Трудовой коллектив ОНПЗ также уверен, что передача имущества НПЗ в оперативное управление ГП Укртранснефтепродукт является рейдерским захватом с участием коррупционных схем, в которых замешаны высокопоставленные чиновники государства и органы прокуратуры", - сообщает пресс-служба завода.

Сотрудники предприятия также сообщили, что подобные действия предприняли для того, чтобы разграбить предприятие. В ноябре также сообщалось, что Одесский НПЗ выигрывает у рейдеров.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 30.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:25Литовский депутат призвал отобрать Калининградскую область у России.

11:20На легендарном стадионе в Англии вспыхнул пожар

11:16Украина уменьшила запасы газа в хранилищах

11:04Розенко пригрозил маршрутчикам за дорогой проезд

10:58Сокращенной процедурой регистрации брака в Николаеве воспользовались уже 13 пар молодоженов

10:35Названы уточненные потери боевиков в противостоянии под Авдеевкой.

10:25Жители Николаева и Николаевской области продолжают отдавать деньги интернет-аферистам

10:20Одесский НПЗ: Суд признал Укртранснефтепродукт рейдерами

10:11Отец Лучкевича объяснил, почему сын предпочел "Динамо" бельгийский "Стандард"

10:02«Компенсация вместо повышения тарифов»

10:02Эти плоды назвали средством от диабета

09:58В Николаеве пьяный водитель протаранил патрульный «Приус»: двое полицейских в больнице

08:46АТО изначально была неправильно спланирована — экс-замглавы Генштаба

08:30Погода в Украине: идут морозы до -24

08:25Сутки в АТО: Погибло пять бойцов ВСУ

08:20В Лондоне установят памятник принцессе Диане

08:19Фред: Шахтер должен всегда побеждать

08:00Княжичи: первым начал стрелять сотрудник Госохраны

07:34Жуткое ДТП в центре Николаева, есть пострадавшие

 29.01

21:00Дмитрий Удовицкий: Этот город спасут энтузиасты

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.01.17 11:261250

Николаевские медики отчитываются об итогах работы в 2016 году: все хорошо

16.01.17 11:381230

Ледовары всего мира отмечают профессиональный праздник

16.01.17 12:201320

В Николаеве завтра стартует Чемпионат Украины по фехтованию на саблях среди юношей и девушек

16.01.17 12:401250

Психологи поставили неутешительный "диагноз" любителям селфи

Самые читаемые

17.01.17 18:0017940

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212440

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:267060

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:417050

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама