АТО изначально была неправильно спланирована — экс-замглавы Генштаба

30.01.17 08:46Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Генерал-лейтенант Юрий Думанский, который в феврале 2014 года подал рапорт об отставке, считает, что война в Украине нужна была, чтобы на нее «списать» все проблемы.

«По моему мнению, война была нужна для того, чтобы списать на нее все проблемы, например, непроведение реформ, которые в то время нужно было проводить.

Во-вторых, думаю были какие-то внешние двусторонние договоренности, которые мешали разрешению конфликта», — цитирует Думанского Апостроф.

Вместе с тем, по его словам антитеррористическая операция на Донбассе изначально была спланирована неправильно.

«То, что выпустили Стрелкова, считаю, было неправильно. Его нужно было взять в кольцо. Я считаю, что АТО изначально была неправильно спланирована. Мы не закрепились в основных административных центрах — Донецке и Луганске, не закрыли государственную границу. Мы сосредоточились на мелких населенных пунктах», — пояснил он.

Похожие новости

29.01.17 12:34Обострение в АТО: под Авдеевкой идут бои

28.01.17 09:31Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое ранены

24.01.17 08:14Сутки в АТО: выросло количество обстрелов

08.01.17 21:09Сутки АТО: 28 обстрелов, трое раненых

07.01.17 09:28Сутки в АТО: 42 обстрела, двое раненых

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 30.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:25Литовский депутат призвал отобрать Калининградскую область у России.

11:20На легендарном стадионе в Англии вспыхнул пожар

11:16Украина уменьшила запасы газа в хранилищах

11:04Розенко пригрозил маршрутчикам за дорогой проезд

10:58Сокращенной процедурой регистрации брака в Николаеве воспользовались уже 13 пар молодоженов

10:35Названы уточненные потери боевиков в противостоянии под Авдеевкой.

10:25Жители Николаева и Николаевской области продолжают отдавать деньги интернет-аферистам

10:20Одесский НПЗ: Суд признал Укртранснефтепродукт рейдерами

10:11Отец Лучкевича объяснил, почему сын предпочел "Динамо" бельгийский "Стандард"

10:02«Компенсация вместо повышения тарифов»

10:02Эти плоды назвали средством от диабета

09:58В Николаеве пьяный водитель протаранил патрульный «Приус»: двое полицейских в больнице

08:46АТО изначально была неправильно спланирована — экс-замглавы Генштаба

08:30Погода в Украине: идут морозы до -24

08:25Сутки в АТО: Погибло пять бойцов ВСУ

08:20В Лондоне установят памятник принцессе Диане

08:19Фред: Шахтер должен всегда побеждать

08:00Княжичи: первым начал стрелять сотрудник Госохраны

07:34Жуткое ДТП в центре Николаева, есть пострадавшие

 29.01

21:00Дмитрий Удовицкий: Этот город спасут энтузиасты

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.01.17 11:261250

Николаевские медики отчитываются об итогах работы в 2016 году: все хорошо

16.01.17 11:381230

Ледовары всего мира отмечают профессиональный праздник

16.01.17 12:201320

В Николаеве завтра стартует Чемпионат Украины по фехтованию на саблях среди юношей и девушек

16.01.17 12:401250

Психологи поставили неутешительный "диагноз" любителям селфи

Самые читаемые

17.01.17 18:0017940

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212440

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:267060

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:417050

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама