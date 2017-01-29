Перед российской аннексией Крым был очень украинским — Сергей Гайдай (ВИДЕО)

29.01.17 20:21Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

В группах альпинистов, которые ходили в горы на полуострове, были и украинцы, и россияне

Об этом в интервью ONLINE.UA рассказал известный политтехнолог Сергей Гайдай, информирует еizvestia.com.

«Крым был очень украинским, с моей точки зрения, я помню это состояние», — заверил он.

Также эксперт рассказал, что «люди из альпинистской секции в Одессе, в которую я ходил, нашлись еще до «Одноклассников» в каких-то чатах, и мы стали собираться на мысе Айя, под Куш-Кайя — лазили по скалам, жгли костры».

«Большинство, конечно, приезжало из России. Я помню это состояние, когда ты прыгаешь в машину и попадаешь в Крым: едешь по ночным крымским дорогам, идут парень и девушка с рюкзаками, ты останавливаешься: «Ребята, подвезти?» — «Да, конечно!» Как можно было воспринимать Крым как враждебную территорию? » — припомнил он.

«Там альпинисты тоже собираются, но только российские, украинцы туда не едут. Россияне говорят: «Акт справедливости произошел, Крым вернулся домой!»

А мы говорим: «Какое «домой»?!» Все перессорились в сети. Эти люди мне глубоко чужды, и ни у какого костра я с ними собираться больше не хочу. Хотя альпинизмом продолжаю заниматься, езжу в большие горы», — резюмировал он.

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Воскресенье, 29.01.2017

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