Ситуация в Авдеевке тяжелая: количество раненных украинских воинов возросло

Российско-оккупационные войска продолжают интенсивный обстрел Авдеевки и ее окрестностей.

К восстановлению электроснабжения Авдеевки специалисты еще не приступили, так как в течение дня город продолжают обстреливать террористы.

Идут обстрелы по промзоне, по старой Авдеевке. Есть пострадавшие среди мирного населения – это мужчина и женщина. Также есть пострадавшие среди военных: семеро ранены. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Для больницы обеспечиваем передвижной электрогенератор, - сообщил Малыхин. Террористам удалось попасть в один жилой дом.

Малыхин добавил, что ситуация в Авдеевке тревожная и тяжелая.

Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери.

При этом в штабе АТО сообщили, что в ходе штурма боевиков авдеевской промзоны ранения получили трое украинских бойцов, точное количество погибших не сообщалось.

Позже стало известно о троих погибших воинах ВСУ и одном ранненом.