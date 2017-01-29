Россия не собирается уходить с Донбасса, — Геращенко

Кремль пока не намерен уходить с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет на своей странице в Facebook первый вице-спикер, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

«Выполнение минских соглашений было заблокировано РФ и марионеточными «руководителями республик» и потому, что РФ не собирается пока выходить из Донбасса (но цель Москвы — это не покорение шахтерского края, а вся Украина), и потому, что Кремль откровенно ждал , что новая администрация в США может быть более лояльной.

А еще Кремль ожидает, что 2017 год принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран», — считает она.

Этим она объясняет фактическое блокирование с сентября 2016 года процесса освобождения пленных. «Для Москвы — это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идет и о политзаключенных в РФ и о заложниках на оккупированных территориях.

Плохо, что мир позволяет Кремлю, что больше двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга», — добавила она. Также Геращенко подчеркнула важность солидарной позиции стран ЕС о продолжении санкций против РФ до полного выполнения минских соглашений и возвращения Украиной контроля над границей.

«А вопросы безопасности и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными», — добавила первый вице-спикер. Напомним, по мнению аналитика Валерия Соловья, США близки к заключению с РФ «большой сделки», касающейся Украины