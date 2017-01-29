США близки к заключению с РФ «большой сделки», касающейся Украины, — Соловей

29.01.17 18:45Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Сделка Кремля с администрацией Трампа, кроме прочего, предполагает признание постсоветского пространства (кроме Балтии) зоной российского влияния.

В отношении Украины США попросят дать гарантии, что русские не захватят Украину. А дальше пусть две соседние страны сами договариваются между собой.

Об этом российский политический эксперт Валерий Соловей написал в своем Facebook.

По его словам, Москва рассчитывает, что личная встреча Путина и Трампа ознаменуется взаимопониманием, способным стать предпосылкой стратегической сделки.

«В новой американской администрации имеются влиятельные люди, полагающие, что договоренности с Россией соответствуют национальным интересам США. Экспертная проработка этих договоренностей уже началась», — пишет он.

Отмечается, что для США главные темы сделки: уничтожение ИГИЛ, сдерживание Ирана и Китая. Для России: признание де-факто нового геополитического статус-кво, признание постсоветского пространства (кроме Балтии) зоной российского влияния, нормализация отношений с НАТО, решительное ослабление санкций.

«Совместная массированная операция США и России против ИГИЛ (театром военных действий кроме Сирии станут еще две-три страны), как считается, способна снять возражения Конгресса против сделки с Россией.

В отношении политики постсанкционного Ирана Москва испытывает плохо скрываемое раздражение, так что прочная почва для будущей договоренности существует», — заявил аналитик.

Кроме того, добавляет Соловей, для России критически важно избежать осложнений с Китаем, поэтому потенциальная модель договоренности с США насчет Китая может быть построена не на военно-политическом, а на геоэкономическом базисе: масштабное экономическое сотрудничество в Сибири и на Дальнем Востоке. С вовлечением Южной Кореи и Японии.

«В отношении Украины позиция следующая: дать гарантии, что русские не захватят Украину. А дальше пусть две соседние страны сами договариваются между собой. У США другие приоритеты», — отметил Соловей.

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Воскресенье, 29.01.2017

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