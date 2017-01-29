Меркель раскритиковала миграционную политику Трампа

29.01.17 17:45Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала однозначно ошибочным указ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств , пишет DW.

"Канцлер убеждена в том, что необходимость решительной борьбы с терроризмом не дает оснований для огульных подозрений людей определенного происхождения или определенной веры", - заявил в воскресенье, 29 января, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Правительство ФРГ изучит, какие последствия повлечет за собой эта мера администрации США "для граждан Германии, имеющих два гражданства, и при необходимости будет защищать их интересы".

Кроме того Зайберт напомнил, что, все государства, подписавшие Женевскую конвенцию о статусе беженцев, обязались по причинам гуманитарного характера принимать людей, бегущих от войны. Меркель разъяснила свою позицию новому президенту США в телефонной беседе, уточнил представитель правительства Германии.

Напомним, что в США ограничили въезд жителям семи мусульманских стран, также известно, что Канада примет беженцев, которым запретили въезд в США.

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