Меркель раскритиковала миграционную политику Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала однозначно ошибочным указ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств , пишет DW.

"Канцлер убеждена в том, что необходимость решительной борьбы с терроризмом не дает оснований для огульных подозрений людей определенного происхождения или определенной веры", - заявил в воскресенье, 29 января, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Правительство ФРГ изучит, какие последствия повлечет за собой эта мера администрации США "для граждан Германии, имеющих два гражданства, и при необходимости будет защищать их интересы".

Кроме того Зайберт напомнил, что, все государства, подписавшие Женевскую конвенцию о статусе беженцев, обязались по причинам гуманитарного характера принимать людей, бегущих от войны. Меркель разъяснила свою позицию новому президенту США в телефонной беседе, уточнил представитель правительства Германии.

Напомним, что в США ограничили въезд жителям семи мусульманских стран, также известно, что Канада примет беженцев, которым запретили въезд в США.