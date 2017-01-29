Боевики пытаются взять штурмом позиции ВСУ в районе Авдеевской промзоны: есть потери

29.01.17 14:25Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

В воскресение, 29 января, около 5:00 в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата позиций сил ВСУ противник начал штурмовые действия.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери», — говорится в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что «провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей».

«В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери», — отметили в пресс-центре АТО.

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