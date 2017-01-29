15.01.17 19:132150
В Керчи природа намекнула, чей Крым
|29.01.17 16:30
|77
|0
Вечером 27 января в Керчи (Крым) местные жители наблюдали в небе необычное свечение. Фотографии природного явления опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" керчанин Сергей Орлов.
"Явление наблюдали в течение полутора часов. "Столбы" света стояли, не шелохнувшись, на одних и тех же местах. Фото не подвергались обработке в Фотошопе – фото чистые. Снимки явления сделаны на окраине города, вблизи моря", – написал он.
"Свечение желтоголубое как флаг Украины", – написал один из комментаторов.
По разным версиям, на фото заснято преломление городского света ледяными кристаллами либо сместившееся на юг северное сияние.
Специалисты называют данное природное явление "Световой (или солнечный) столб".