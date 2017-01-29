Штурм Авдіївської промзони: бойовики повідомили про смерть свого командира

29.01.17 14:05Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Колишній глава "Радбезу ДНР" Олександр Ходаковський повідомив про смерть командира батальйону "ДНР", який вранці спробував штурмувати позиції сил АТО в Авдіївській промзоні.

"...командир батальйону Іван Андрійович, мій старий друг і вірний соратник, одним з перших прийшов в "Восток", і допомагав мені його створювати.

Сьогодні вранці він особисто повів підкріплення на позицію, що знищували. А тепер його немає. Один з поранених, виведених із бою, повідомив цю трагічну звістку.

Пишу про це для того, щоб довго жив, якщо раптом поранений помилився", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 січня, близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО. В результаті бою загинули троє українських військових, ще один –поранений.

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