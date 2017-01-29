Бойцы ВСУ отрежут Донецк от связи с террористами "ДНР" с северного направления

Силы АТО продолжают развивать стремительный успех на Донецком направлении фронта - после внезапного наступления украинских солдат и захвата позиций в районе Донецкой фильтровальной станции, бойцы ВСУ за несколько дней смогли соорудить мощную защиту захваченных позиций.

В ОБСЕ и в стане боевиков косвенно подтвердили эту информацию. СМИ отмечают, что фильтровая станция, которая обеспечивает водой Авдеевку и часть Донецка, была захвачена террористами "ДНР" летом 2014 года.

Военные эксперты смогли пояснить суть тактического маневра сил АТО, которые стремятся отрезать столицу "ДНР" с северного направления, и установить контроль над стратегической трассой Горловка – Донецк.

Боевики уже поняли размах и масштаб надвигающихся проблем, однако ничего не могут сделать против систематического и подготовленного наступления ВСУ.

Источник: Диалог