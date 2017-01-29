Эксперты: Политика Трампа угрожает 1,6 млн рабочих мест в ФРГ

29.01.17 15:15Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Берлину грозит торгово-экономическая война с США, предупреждают немецкие эксперты. Под угрозой находится благополучие всего мира, но ФРГ может пострадать сильнее остальных стран Направленный против глобализации курс нового президента США Дональда Трампа в числе прочего угрожает благосостоянию жителей Германии. В этом уверены ведущие немецкие экономисты, опрошенные газетой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Итоги опроса были опубликованы в воскресенье, 29 января.

Политика Трампа представляет собой "кошмарный сценарий" для Германии, заявил глава мюнхенского института экономических исследований ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

"Если экономические отношения с Америкой сойдут на нет, под угрозой окажутся в общей сложности 1,6 млн рабочих мест", - заявил Фюст.

Он пояснил, что около 1 млн человек рискуют лишиться работы в немецких компаниях, поставляющих продукцию в США, и еще 600 тысяч могут быть уволены из представительств американских фирм в ФРГ.

Германии "грозит торгово-экономическая война с Америкой", предупредил глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher).

Если Дональд Трамп всерьез возьмется за реализацию своих обещаний, то "это повлечет за собой отрицательные последствия для благосостояния всего мира", уверен Фрацшер.

Германия как ведущая экспортирующая страна пострадает от ограничений на мировом рынке сильнее, чем большинство других государств, отметил глава Кильского института мировой торговли Деннис Сновер (Dennis Snower).

По его словам, нынешняя ситуация напоминает период между мировыми войнами, когда из-за торговых конфликтов рухнула мировая экономика, что повлекло за собой роковые политические последствия. "Из этого горького опыта извлекли уроки все, за исключением Дональда Трампа", - посетовал аналитик.

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