Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

Вместо женского дня выходной хотят переместить на день рождения Шевченко.

В Институте нацпамяти объяснили свое предложение по деккомунизации праздников. Как написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, предлагается не отменить празднование в Украине 8 марта, 1 и 9 мая, а просто перестать делать выходной в этот день Об этом он написал в Facebook.

"Предлагается отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также - выходные 1-2 мая. Исходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который почитается синхронно с Европой). 9 - День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется государственным праздником, но не выходным днем", - заявил Вятрович.

Также в Институте нацпамяти предложили новые праздники.

"Добавить также выходные дни 9 марта (день рождения Тараса Шевченко), День семьи (вторая пятница сентября). Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", - добавил Вятрович.