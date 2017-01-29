«Эффективный» менеджмент правительства может привести к обнищанию николаевцев — Ясинский

Формирование тарифов, проводимое украинским правительством, можно оценивать только, как нецелесообразное, направленное против народа.

Подорожание энергоносителей напрямую влияет не только на значительное ухудшение ситуации для промышленных предприятий, которые будут вынуждены тратить огромные деньги на газ, свет, но и ухудшает положение народа, вынужденного тратить средства на растущие коммунальные платежи.

Вместо того, чтобы способствовать развитию бизнеса, промышленности, власть уничтожает предприятия. Себестоимость производимой продукции растет большими темпами, а соответственно увеличивается инфляция. Как могут совершенствовать производство промышленники, бизнесмены, которые в свое время создали рабочие места, если они не могут выстоять в гонке постоянного повышения роста цен на электроэнергию, газ, бензин, железнодорожные перевозки продукции?

Рост себестоимости производимой продукции происходит значительно быстрее, чем её реализация. Люди вообще не в состоянии покупать товары потребления: мебель, бытовую технику, даже – одежду и обувь. Семьи стараются обуть и одеть детей, да и то, многие идут в «сэконд-хэнды», чтобы не было слишком затратно. Неужели народные избранники, министры не видят происходящего и не могут дать этому оценку?

А скоро произойдет следующее: малый бизнес массово закроется, средний – сократит количество рабочих мест, все поуходят в «тень». Вместо роста производства будет его остановка, замораживание. Кому выгодна такая ситуация? Либо это неэффективный менеджмент, либо вредительская для государства политика.

1 февраля мы проснёмся с повышенными ценами на коммунальные услуги, на железнодорожные билеты, на интернет, на мобильную связь, может ещё с новым налогом — на воздух, лужи, снег…

Раньше были товары «Всё по три гривны», а теперь всё будет по 100? Родители школьников стараются постоянно быть с ними на связи, и поэтому обеспечили их недорогими (кто какими смог) мобильными телефонами.

Так теперь к систематическим платам за проезд учащихся школ, за взносы в благотворительные фонды, за питание, добавится ещё и высокая плата за мобильную связь. Что делать жителям населённых пунктов, где нет работы, и они вынуждены добираться в областной или районные центры ежедневно на работу?

Проезд в транспорте «съест» ту часть семейного бюджета, которая останется после оплаты коммунальных услуг. Вот вам и реальная забота, вот во что выльется, так называемое, повышение минимальной зарплаты с помощью Кабмина. Одной рукой дают, а двумя – назад забирают крохи из каждой семьи. Ладно, допустим, проявили заботу и подняли «минималку» для работающих.

А что делать пенсионерам? Как жить дальше? И жить тяжело и слишком затратно, и умирать недёшево. Вот такие они, не особо радостные проявления «заботы» самого демократичного правительства в мире.