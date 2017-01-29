Кремль: Путин и Трамп обсудили Украину

Команды президентов России и США займутся подготовкой их личной встречи

. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа прошел в деловом ключе. Они обсудили актуальные международные проблемы, в том числе и Украину, сообщается на сайте Кремля.

В частности, президенты двух стран "затронули тему борьбы с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова".

"Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", – говорится в сообщении.

Владимир Путин и Дональд Трамп также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи. "Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты. Беседа прошла в позитивном и деловом ключе", – отметили в Кремле.