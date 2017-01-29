В Петербурге взяли штурмом музей "Новороссии

Сотрудников выгнали, а помещение опечатали.

Российские полицейские взяли штурмом музей "Новороссии" в Санкт-Петербурге, об этом говорится на странице музея в соцсети ВКонтакте. Как сообщается, один из охранников вышел в четыре часа за сигаретами и у него "произошел словесный конфликт с двумя подвыпившими молодыми людьми".

В итоге завязалась драка, к которой присоединились волонтеры музея, но силы оказались неравны, поскольку к их противникам также подоспела подмога. Волонтеры отступили и забаррикадировались в помещении. К музею была вызвана полиция. Правоохранители потребовали открыть дверь, но получили отказ. Один из сотрудников музея выстрелил из ружья, когда в помещение начали запускать газ.

После этого полицейские ворвались во внутрь музея. Всех его сотрудников выгнали, а само помещение опечатали.

"Руководство музея "Новороссии" категорически не пускают внутрь помещения и выгоняют оттуда, ссылаясь на то что там проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.