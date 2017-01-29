Россия запустит в обход Украины 240 поездов

В этом году будет уложено более 150 км рельсов объездной железной дороги

. Россия строит электрофицированную железной дороги в обход территории Украины на участке Журавка-Миллерово. Пропускная способность участка после его ввода в эксплуатацию составит до 240 поездов в сутки в двух направлениях.

Об этом сообщил вице-президент РЖД Олег Тони, передает Интрефакс. "Пропускная способность этого участка после завершения строительства будет в соответствии с графиком. Только в летнем периоде пассажирских поездов идет 62 в каждую сторону, и столько же товарняков", – сказал он. По словам Тони, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 строителей и 1500 единиц техники. В этом году будет уложено более 150 км рельсов.

Железная дорога в обход территории Украины будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций