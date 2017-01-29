Шоколад с проблемами

Почему Порошенко решил продать фабрику Roshen в Липецке

Украинская компания Roshen решила закрыть свое единственное российское производство. Продать его пока не получилось, а сжигать фабрику, как предлагалось, основатель холдинга, президент Украины Петр Порошенко явно не намерен. Впрочем, до апреля — срока полной остановки производства — у конфетной «дочки» Roshen может появиться новый хозяин.

Подарить или сжечь

Корпорация Roshen (название образовано вторым и третьим слогом фамилии основателя бизнеса), основанная президентом Украины Петром Порошенко, решила закрыть единственную кондитерскую фабрику в России, расположенную в Липецке.

В компании заявили, что причины закрытия производства как политические, так и экономические. В холдинге утверждают, что с 2013 года производство на липецкой фабрике сократилось втрое — в том числе из-за запрета Роспотребнадзором импорта продукции Roshen в Россию, давления органов власти, снижения общего уровня покупательной способности населения.

Однако российская фабрика была не таким уж бесполезным активом и для концерна, и для украинской экономики. По данным самого Roshen, в 2014-2016 годах (в период резкого ухудшения отношений с Россией) корпорация получила и вывела на Украину 72,06 миллиона долларов от работы липецких активов. Из этой суммы в бюджет Украины было выплачено 125,63 миллиона гривен (около 4,8 миллиона долларов) налогов. Что касается остальных денег, то, как утверждали в пресс-службе компании, они «систематически вкладываются в благотворительные проекты и инвестируются в действующее на Украине производство».

Roshen выпускала в России 60 наименований конфет и прочей кондитерской продукции, а в развитие производства в Липецкой области с 2010 по 2013 год Roshen вложила 3,6 миллиарда рублей.

Липецкая фабрика — лишь часть кондитерского бизнеса, который, вступая в должность главы государства, Петр Порошенко обещал продать. Найти покупателя и подготовить актив к сделке было поручено компании Rothschild CIS в консорциуме с инвестгруппой «Инвестиционный капитал Украина» (ICU). Однако еще в 2014-м году управляющий директор Rothschild CIS Джованни Салветти предупреждал, что момент для продажи выбран крайне неудачный. И действительно, шло время, а покупателей на бизнес не было. Порошенко уже начали было подозревать в нежелании избавляться от актива. И вот в мае 2015 года покупатель нашелся. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что приобрести Roshen готова корпорация Nestle. Но сделка не состоялась: швейцарцы готовы были заплатить только миллиард долларов, а Порошенко рассчитывал выручить в три раза больше.

Что делать с бизнесом, который не продается? Экс-глава администрации президента Украины и его соратник Борис Ложкин заявлял, что Порошенко мог бы в таком случае подарить Roshen. А вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед советовала Порошенко поступить более радикально — а именно сжечь кондитерскую фабрику Roshen в Липецке, «чтобы развязать руки».

Но в начале 2016 года Порошенко передал принадлежащие ему акции Roshen (более 80 процентов) в управление траста Ротшильдов. Фабрика в Липецке тем временем была выставлена на продажу. Как сообщал тогда гендиректор Roshen Вячеслав Москалевский, дочернее предприятие предлагалось покупателям «примерно за 200 миллионов долларов».

Позже в украинских СМИ было обнародовано расследование, в котором утверждалось, что Порошенко создал на Британских Виргинских островах офшорную компанию, предназначавшуюся для реструктуризации Roshen, но не указал информацию о ней в своей декларации о доходах. В Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) Украины посчитали, что из декларации исчез не просто актив, а «конфликт интересов в войне с Россией».

Двухминутная готовность

Весной 2015 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против липецкой фабрики концерна Roshen, заподозрив ее руководство в хищении 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС. Общий размер требований налоговой службы превышал эту сумму и составлял около 374 миллионов рублей. Из декларации фабрики по налогу на прибыль за 11 месяцев 2015 года следовало, что в отчетном периоде ее доход составил около 1,6 миллиарда рублей, расходы — около 1,5 миллиарда рублей. Налоговая база — более 122 миллионов рублей — была уменьшена на убытки 2013-2014 годов, в связи с чем прибыль для налогообложения за отчетный период составила ноль рублей. В отчете о финансовых результатах фабрики за 2014 год был зафиксирован убыток более 407 миллионов рублей. В рамках судебных тяжб сторон арбитраж наложил арест на имущество липецкой фабрики, которое в Roshen оценивали в два миллиарда рублей.

В том же 2015 году липецкая фабрика выплатила дивидендов на 2,251 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2014 году (883,5 миллиона рублей), сообщал «Интерфакс». При этом чистая прибыль ООО «Рошен» за этот же период снизилась до 686,9 миллиона рублей с 1,1 миллиарда рублей в 2014 году, выручка — до 5,5 миллиарда рублей с 7,988 миллиарда рублей годом ранее.

Летом 2016 года липецкая фабрика выплатила в российский бюджет около 284 миллионов рублей налогов за 2013 год из доначисленных ей 374 миллионов рублей. Однако позже Roshen решила вернуть из выплаченной суммы более 180 миллионов рублей. Холдинг потребовал отменить решение российской налоговой инспекции о привлечении фабрики в Липецке к налоговой ответственности с доначислением штрафа.

К апрелю 2017 года производство фабрики должно полностью остановиться, а мощности будут законсервированы. Все уволенные сотрудники производства будут трудоустроены, пообещал губернатор региона Олег Королев, сообщил Rambler News Service. По словам губернатора, ранее на производстве работало 1800 человек, а сейчас осталось 700 сотрудников. Впрочем, глава региона уверен, что все «потихоньку утрясется». «Как утрясется — не мне судить, это решать ему самому, Порошенко, разбираться со своей болячкой. Переживем», — резюмировал Королев.

Впрочем, если производство все-таки будет продано, фабрика, по его словам, может быть перезапущена новыми инвесторами «в течение двух минут». По словам Королева, заинтересованные в покупке есть, и это не только российские, но и иностранные инвесторы. Однако сообщить подробности он отказался.

В Кремле на произошедшее отреагировали сдержанно, отметив, что решение таких вопросов находится в компетенции владельцев. «Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, в Roshen до апреля насчет закрытия могут и передумать — ведь до сих пор для владельцев фабрики финансовая выгода явно перевешивала неудобства из-за обвинений в конфликте интересов.

В любом случае на российский рынок произошедшее никакого влияния не окажет, считают его участники. «Доля этой фабрики на российском рынке ничтожна, — заявил глава российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в интервью Национальной службе новостей (НСН). — Если бы не фамилия ее владельца, никого бы эта новость не взбудоражила».