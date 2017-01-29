Дефицит бюджета Украины превысил 2,5 миллиарда долларов

29.01.17 08:40Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2015-м и составил 70,1 миллиарда гривен (2,57 миллиарда долларов). Об этом в пятницу, 27 января, сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную казначейскую службу страны.

По данным Национального банка Украины, в 2015 году ВВП составил 2,35 триллиона гривен (86 миллиардов долларов). С учетом этой оценки дефицит бюджета в 2016 году составил 3 процента ВВП, отмечает издание.

В то же время показатель оказался ниже установленного предельного объема дефицита в 83,69 миллиарда гривен (3,06 миллиарда долларов).

21 декабря 2016 года Верховная Рада Украины утвердила проект госбюджета на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3 процентов ВВП.

В сентябре 2016 года Международный валютный фонд заявил, что темпы восстановления экономики Украины недостаточны и стране требуется более устойчивое развитие.

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