В Беларусь не пустили украинцев с чипованными паспортами

28.01.17 19:50Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В Беларусь через таможню не пропускают граждан Украины, имеющих ID-паспорт. О въезде по новым документам не договаривались при заключении безвизового договора между государствами.

Об этом сообщают украинские СМИ, новость передает «Пресса Украины».

Пункт о новых документах не внесли в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан между странами. Поэтому в Беларусь не пускают граждан Украины, желающих въехать в страну и которые на таможенном пункте предъявляют новые паспорта с ID-картами.

Как отметили в Черниговском пограничном отряде, белорусские пограничники разворачивают украинцев с ID-картами даже если у них есть оборудование для считывания информации.

Они руководствуются тем, что в договорных обязательствах нет пункта о разрешении въезда в Беларусь с чипованными паспортами. Чтобы избежать лишних проблем и чтобы украинцы не тратили времени зря, этот вопрос необходимо урегулировать на уровне консульских служб МИД Украины и Беларуси.

Ранее стало известно, что Республика Беларусь отменила визы для граждан Евросоюза, США и других государств, прибывающих в страну на короткий срок. Для иностранцев отменяются визы в том случае, если они прибывают в страну через аэропорт Минск.

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