«Ждём переезда»: РФ переманивает украинских авиаконструкторов

28.01.17 18:15Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Российское руководство, по всей видимости, уже оценило профессионализм украинских авиаконструкторов — высокопоставленные политики заговорили о том, что были бы рады переезду этих специалистов.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на российские СМИ, в которых приводится заявление вице-премьера России Дмитрия Рогозина, в Кремле надеются на переезд из Украины в РФ кадровых сотрудников предприятия «Антонов».

Столь неожиданное заявление Рогозин сделал в Воронеже, куда прибывал с визитом на собрание Воронежского акционерного самолётостроительного общества.

По словам Рогозина, в России с радостью встретят создателей самолётов Ан, а также обеспечить их работой и «всем, что необходимо».

Столь открытую попытку переманить высококлассных украинских авиаконструкторов Рогозин попытался завуалировать патриотизмом, объясняя своё заявление тем, что в РФ не хотят «смерти школы советского авиаконструктора Олега Антонова».

Напомним, Украина прекратила всякое сотрудничество с Россией в военно-промышленной сфере ещё в 2015-м году, соответствующее решение принял тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Похожие новости

05.03.15 15:14С начала года в Украину вернулись 1218 граждан, бежавших в РФ

20.08.14 12:00Культурный занавес, или Санкции для «Идиота»

29.04.13 11:25Черноморский флот России рассчитывает получить 6 «адмиральских» сторожевых кораблей

17.03.13 16:48РФ будет командовать своими кораблями в Средиземном море через Крым

31.08.10 11:12Генконсул России в Одессе подвел итоги пребывания на своем посту

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 28.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:45В Николаеве поймали мужчину, который убивал и ел собак

18:30Тимошенко: на посту президента я закончу войну на востоке

18:15«Ждём переезда»: РФ переманивает украинских авиаконструкторов

18:00Антикоррупционная программа: директор НАБУ купил новое авто за 800 тысяч гривен

17:50В Лондоне анархисты захватили дом экс-менеджера Газпрома: фото

17:4514-летняя украинка выиграла чемпионат Australian Open

17:15Биатлонистка Джима завоевала серебро в гонке на чемпионате Европы

17:00В Маяках взорвали лодку сына директора «Тузловских лиманов»

16:50На Черниговщине поезд протаранил автомобиль - два человека погибло

16:45В Николаеве состоялся день памяти жертв Холокоста

16:30За роки незалежності України дитяче населення скоротилося майже вдвічі

16:15В Калифорнии готовят референдум по выходу из США

16:00В Николаеве новые остановки предлагают оборудовать видеонаблюдением для борьбы с вандализмом

15:50Жители Кульбакино и Широкой Балки возмущены проектом строительства кладбища в 500 м от их домов

15:45Суд арестовал жителя Еланецкого района, который хранил дома арсенал оружия и наркотики

15:30«Овидиопольский головорез» повесился в СИЗО

15:15Звездное ограбление: на Осокорках в авто ограбили народную артистку Украины

15:00Литва поставила Украине ракетные комплексы "Джавелин" и 150 тонн боеприпасов, - СМИ

14:50В Николаеве неизвестный спилил и украл две сосны возле частного дома

14:45Высокие тарифы делают людей изобретательными: как украинцы обманывают счетчики

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.01.17 18:451560

Гройсман пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

14.01.17 18:551430

Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

14.01.17 19:101310

В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

14.01.17 19:201090

200 000 гривен из бабушкиного кошелька

Самые читаемые

17.01.17 18:0017570

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212060

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266740

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416460

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама