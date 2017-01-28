«Ждём переезда»: РФ переманивает украинских авиаконструкторов

Российское руководство, по всей видимости, уже оценило профессионализм украинских авиаконструкторов — высокопоставленные политики заговорили о том, что были бы рады переезду этих специалистов.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на российские СМИ, в которых приводится заявление вице-премьера России Дмитрия Рогозина, в Кремле надеются на переезд из Украины в РФ кадровых сотрудников предприятия «Антонов».

Столь неожиданное заявление Рогозин сделал в Воронеже, куда прибывал с визитом на собрание Воронежского акционерного самолётостроительного общества.

По словам Рогозина, в России с радостью встретят создателей самолётов Ан, а также обеспечить их работой и «всем, что необходимо».

Столь открытую попытку переманить высококлассных украинских авиаконструкторов Рогозин попытался завуалировать патриотизмом, объясняя своё заявление тем, что в РФ не хотят «смерти школы советского авиаконструктора Олега Антонова».

Напомним, Украина прекратила всякое сотрудничество с Россией в военно-промышленной сфере ещё в 2015-м году, соответствующее решение принял тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.