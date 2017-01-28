В Калифорнии готовят референдум по выходу из США

28.01.17 16:15Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Референдум запланирован на весну 2019 года.

Жители Калифорнии запустили кампанию по организации референдума о выходе штата из состава США.

Жители Калифорнии запустили кампанию по организации референдума о выходе штата из состава США.

В поддержку кампании открылся сайт yescalifornia.org, где можно узнать подробности о Calexit. Также в соцсетях запущены хэштеги #Calexit и #Caleavefornia. По данным инициаторов, референдум запланирован на весну 2019 года.

Авторы инициативы объясняют необходимость отделения, в частности, тратой денег налогоплательщиков на вооруженные конфликты, которые не приносят результата. В случае отделения калифорнийцам обещают бесплатное здравоохранение.

Отметим, что комитет о независимости Калифорнии был создан уже давно, но особую известность инициатива получила после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

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Суббота, 28.01.2017

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