В Калифорнии готовят референдум по выходу из США

Референдум запланирован на весну 2019 года.

Жители Калифорнии запустили кампанию по организации референдума о выходе штата из состава США.

Жители Калифорнии запустили кампанию по организации референдума о выходе штата из состава США.

В поддержку кампании открылся сайт yescalifornia.org, где можно узнать подробности о Calexit. Также в соцсетях запущены хэштеги #Calexit и #Caleavefornia. По данным инициаторов, референдум запланирован на весну 2019 года.

Авторы инициативы объясняют необходимость отделения, в частности, тратой денег налогоплательщиков на вооруженные конфликты, которые не приносят результата. В случае отделения калифорнийцам обещают бесплатное здравоохранение.

Отметим, что комитет о независимости Калифорнии был создан уже давно, но особую известность инициатива получила после победы Дональда Трампа на выборах президента США.