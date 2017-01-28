Цукерберг обеспокоен последними указами Трампа

По мнению основателя Facebook, инициативы президента США в области иммиграции могут коснуться людей, которые не представляют никакой опасности для США

Недавние указы президента США Дональда Трампа, ужесточающие иммиграционный контроль, могут коснуться миллионов людей, которые не представляют никакой опасности для государства, известного как нация иммигрантов. Об этом на своей странице написал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Он отметил, что его родители, как и родители его жены Присциллы, были иммигрантами.

"Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом", - написал Цукерберг.

"Мы должны заботиться о безопасности этой страны, но делать это нужно, сосредоточив внимание на людях, представляющих реальную угрозу. Расширение фокуса правоохранительных органов на других лиц не сделает Америку более безопасной, а только отвлечет ресурсы, в то время как миллионы людей, не имеющие документов и не представляющие никакой угрозы, будут жить в страхе депортации", - отметил глава Facebook.

Также Цукерберг подчеркнул, что США должны держать "двери открытыми для беженцев, нуждающихся в помощи".

Кроме того, по его словам, ужесточение иммиграционного контроля может препятствовать притоку в США талантливых людей.

Ранее Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

Также он подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.