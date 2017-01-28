Литва поставила Украине ракетные комплексы "Джавелин" и 150 тонн боеприпасов, - СМИ

Только сейчас выяснилась новая информация о поставках в Украину вооружений.

По сообщениям СМИ, Украина получила от Литвы 150 тонн боеприпасов, противотанковые комплексы "Джавелин" (18 единиц), а также 146 единиц летального оружия.

Литовские военные осуществили поставку Украине 60 крупнокалиберных танковых пулеметов - эта модификация предназначена для установки на БТРы. Кроме того было поставлено больше 80 крупнокалиберных пулеметов ДШК (Дехтярева-Шпагина), которые тоже монтируются на бронетехнику в качестве усиления огневой мощи бронемашин.

Также Литва осуществила поставки 150 тонн военных припасов, бельгийских крупнокалиберных пулеметов, а также противоракетных комплексов "Джавелин".

Указанное оружие было взято на вооружение ВСУ и направлено на Донбасс в качестве противодействия террористам и российским военным.

СМИ также сообщают, что Украина получала вооружение в качестве западной помощи от внушительной группы союзников, которая включает 18 стран. Все они представляют военный альянс НАТО и участвуют в подготовке украинских солдат силами западных военных инструкторов.