Литва поставила Украине ракетные комплексы "Джавелин" и 150 тонн боеприпасов, - СМИ

28.01.17 15:00Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Только сейчас выяснилась новая информация о поставках в Украину вооружений.

По сообщениям СМИ, Украина получила от Литвы 150 тонн боеприпасов, противотанковые комплексы "Джавелин" (18 единиц), а также 146 единиц летального оружия.

Литовские военные осуществили поставку Украине 60 крупнокалиберных танковых пулеметов - эта модификация предназначена для установки на БТРы. Кроме того было поставлено больше 80 крупнокалиберных пулеметов ДШК (Дехтярева-Шпагина), которые тоже монтируются на бронетехнику в качестве усиления огневой мощи бронемашин.

Также Литва осуществила поставки 150 тонн военных припасов, бельгийских крупнокалиберных пулеметов, а также противоракетных комплексов "Джавелин".

Указанное оружие было взято на вооружение ВСУ и направлено на Донбасс в качестве противодействия террористам и российским военным.

СМИ также сообщают, что Украина получала вооружение в качестве западной помощи от внушительной группы союзников, которая включает 18 стран. Все они представляют военный альянс НАТО и участвуют в подготовке украинских солдат силами западных военных инструкторов.

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Суббота, 28.01.2017

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