Трамп назвал Мадонну отвратительной за ее высказывания

Неделю назад, 21 января Мадонна, как известно, принимала участие в «марше женщин».

Она вела себя до того откровенно, что местные телеканалы вынуждены были выключить прямой эфир во время ее выступления – было много нецензурных выражений. Проще говоря, артистка демонстративно применила к Трампу мат. Более того, Мадонна публично заметила, что подумывала даже о том, чтобы взорвать Белый дом.

Прошла неделя. И сегодня в СМИ появились цитаты интервью Трампа журналистам телеканала Fox News. Новый президент откровенно рассказал о своем мнении по поводу выходок Мадонны.

«Честно говоря, она отвратительно. Я думаю, она сама себе нанесла серьезный вред. Навредила всему движению. Она и еще пару человек. Но она особенно. То, что она сказала – это позор для нашей страны», - заметил Дональд Трамп.

Сама же певица позже заявила, что совсем не пропагандировала насилие, а ее слова журналисты просто вырвали из контекста.

Заметим, многие, даже те, кто является противником Трампа, подвергли резкой критике действия Мадонны. Среди них немало американских звезд.