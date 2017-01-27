Поляки – украинцам: "Бандеру у нас никто не любит" В городе Жешув на национальной почве произошла драка между студентами, "КП" в Украине" разбиралась, что так не любят польские националисты. Инцидент произошел с 20 на 21 января в три часа ночи. Трое граждан Украины возвращались в общежитие, они учатся в Жешуве. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Студенты ответили, что из Украины. Поляки заявили, что Львов– это польский город, и, наверное, произошла какая-то словесная перепалка, – описал ситуацию консул Украины в Люблине Василий Павлюк. - 5 граждан Польши были задержаны, наших ребят доставили в больницу. Они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает. Их обследовали и отпустили домой. Местная полиция подтверждает слова дипломата. Нападающие признались в содеянном. Им грозит лишения свободы на пять лет. Как рассказала "КП" в Украине" украинка Наталья, которая проживает неподалеку, инцидент произошел в Драбинянском районе у ночного клуба, возле студгородка. Это студенческий клуб, примечателен тем, что в нем самый дешевый алкоголь. Поэтому пьяных много, - говорит она. Конфликты на бытовом уровне Подобные новости о драках с нашими земляками в Польше не редкость. Что стало поводом: бытовой конфликт или национальная неприязнь? Украинцев к нам приезжает много: больше, чем немцев или россиян. Девушки работают горничными в отелях или официантками в ресторанах, парни – на стройки. Но за последние пять лет очень много стало студентов, изучающих программирование и экономику, - рассказывает местный житель по имени Лукаш. Он не верит в массовое разжигание конфликтов из-за политических мотивов. По его мнению чаще "разборки" происходят на бытовом уровне. Наблюдал картину в супермаркете: украинец (с виду рабочий) выпивший обругал продавщицу за то, что в магазине нельзя было, расплатится украинской карточкой. Ругался он на своем языке, но бранные слова созвучны с польскими. В итоге парня забрали в отделение полиции, - говорит Лукаш. Поляки тоже убивали украинцев Конечно, как и в любой другой стране, в Польше есть свои "националисты", готовые сцепиться на почве "чей Львов?". Но наш собеседник считает – их не так много. И украинофобские настроение им не удается распространять массово. "Нездоровые" националисты и у вас есть. У нас это – те, кто на День независимости поджег украинский флаг. Перед этим они поджигали российское посольство, - продолжает Лукаш. – Например, после выхода пресловутого фильма "Волынь" в Польше сразу стали показывать документальную программу. В первой части – история волынской трагедии, а во второй – свидетельство того, что поляки тоже убили много украинцев… Но, конечно, Бандеру у нас никто не любит. 23-летний украинец из Хмельницкого Юрий, который уже больше года работает в Варшаве, утверждает, что коллеги уважительно к нему относятся. Парень работает консультантом клиентов в брендовом магазине одежды. Юрий уехал на заработки вместе со своей девушкой. Она из Львова. Поэтому часто ей приходилось слышать от местных, что раньше это был польский город… Но оскорблений в наш адрес я ни разу не слышал, - говорит Юрий. Заставили снять майку с трезубом. А вот в польском сейме действительно наблюдаются некоторые антиукраинские настроения. Их пытаются продвигать партия "Кукиз 15". Вне парламента, существуют националистические молодежные движения "Национальное объединение" и "Лагерь великой Польши". В парламенте "антиукраинцы", например, предлагают проголосовать за закон, который запрещает символику ОУН-УПА. Но в основном историческими трагедиями на государственном уровне манипулируют "неудавшиеся" политики, - говорит президент Ассоциации украинцев в Польше Петр Тима. Впрочем, по его словам обычные поляки особенно остро реагируют на символику УПА. Украинский трезубец для них – бандеровский символ. Был случай, когда пограничники заставили парня снять футболку с трезубцем. На людей в вышиванках иногда реагируют: "Ты что бандеровец". А за лозунг "Украина – понад усе!", "Бандера – герой!" или что-то из повстанческого можно схлопотать, - сказал Петр Тима. Что касается сферы обслуживания – то здесь вас скорее откажутся обслуживать за заказ на русском языке. Хотя на входе в некоторые рестораны висят таблички: "обслуживаем только по-польски" А В ЭТО ВРЕМЯ Киев стоит перед неудобным выбором История с запретом на въезд в Украину Роберта Хомы мэра польского города Перемышля грозит осложнением и так непростых отношений с Варшавой. Замминистра иностранных дел Польши Ян Дзедзичак откровенно пригрозил: если запрет не будет отменен, это может повлечь за собою сворачивание двухсторонних отношений. "Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества", - цитирует его слова "Польское радио", которые он высказал во время заседания Комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом. По мнению Дзедзичака ситуация может дойти до того, что представители МИДа Польши проигнорируют польско-украинский форум в Ряшеве, который начнется уже в пятницу. И это только начало польской реакции, грозящей действительно серьезными последствиями. Как поступит украинская сторона пока неизвестно. Хотя, по большому счету выбор у Киева - не большой. Если Украина проявит твердость - отношения между двумя странами осложняться. А нам не выгодно терять европейских сторонников. Если же Киев пойдет на уступки - это можно воспринимать как слабость и предъявлять Киеву новые требования. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Константин Грищенко, экс-министр иностранных дел Сначала нужно четко прописать принципы и причины, по которым может быть запрещен въезд в страну. В данном случае не понятно, применялся ли этот запрет к мэру Перемышля выборочно, или отражает принципиальную позицию Украины? И нам нужно понимать, что стоит за таким жестким заявлением польского МИДа. И соответственно встречаться с ними и доводить ту позицию, которая легла в основу решения о запрете. КСТАТИ Нота за осквернение памятника в Быковне Варшава требует от Киева официальных объяснений и раскрытия непосредственных участников акта вандализма. В ночь со вторника на среду неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы в Быковне под Киевом. На мемориалах написали краской "SS Галичина" и "ОУН-УПА курва". Помимо этого вандалы попытались повредить вход на польскую часть кладбища. После этого МИД Украины получил от польского посольства ноту протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда. Посольство Польши в Украине направило в МИД Украины ноту, в которой мы требуем выяснения обстоятельств и раскрытия личностей тех, кто разорил польское военное кладбище в Быковне, - написала Вайда в своем "Твиттере". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама