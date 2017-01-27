К 2020-му украинцев ждет еще одна "реформа Гройсмана"

Эксперт проанализировал "Среднесрочный План приоритетных действий правительства до 2020 года".

Это достаточно большой документ, но особенно привлекает внимание одно из обещаний правительства Гройсмана: до 2020-го запустить всеобщее декларирование доходов и расходов физлиц и налогового контроля соответствия доходов и расходов граждан с использованием косвенных методов, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

На практике это означает, что каждый украинец должен будет по итогам календарного года подавать декларацию о всех своих доходах и расходах, - разъясняет экономист. – Причем будут учтены все покупки на сумму больше 50 тыс. грн. Декларации проверит ГФС, и если сумма расходов за год превысит сумму доходов гражданина, он должен будет пояснить источник происхождения денег. Если это были доходы предыдущих периодов, которые были задокументированы и по ним были уплачены налоги, к таким доходам нет вопросов. Тем, кто не сможет указать источник, придется уплатить штраф за уклонение от уплаты налогов и заплатить налог с расходов, в размере налога, который удерживается с доходов – то есть еще плюс 19,5% налога.

Эта идея наводит на противоречивые мысли, продолжает Охрименко. С одной стороны, всеобщее декларирование доходов и расходов является европейской практикой. Любой европеец готов к контролю налоговиков, поэтому, кстати, и взятки наличными там непопулярны. В ЕС и США существует целая развитая система "выбеливания" грязных денег, в которой задействованы адвокаты, финансовые консультанты, брокеры фондового рынка, "выбеливающие" миллиарды долларов ежегодно. Такого рода получение взяток более цивилизованное, да и называется красивым словом "лоббирование". Правда, в этом случае размер взятки вырастает на стоимость услуги "выбеливания" - все хотят заработать. Так что нужно ли это Украине – большой вопрос.

В том же ЕС существует огромная сфера услуг для физлиц, работающая на то, чтобы "доказать источник происхождения денег". Чаще всего используется "псевдокредитование", при котором покупка автомобиля, дома, или любой дорогой вещи на сумму больше определенной суммы оформляется как покупка в кредит. В этом случае фискальным органам показывают, что все это куплено в долг. Неудивительно, что жители ЕС "в долгах, как шелках" - по-другому налоговую никак не обманешь. Правда, стоимость всех товаров вырастает на стоимость кредита. Но одно дело платить 1-2% по кредиту в ЕС, и совсем другое - 20-30% по кредиту в Украине.

Всеобщее декларирование должно существенно уменьшить размер заработной платы в "конверте", говорит экономист. Украинцам просто будет невыгодно получать серую зарплату – ведь им все равно придется платить налоги при покупке товаров. Так что, по замыслу разработчиков идеи, это тоже можно назвать европейской нормой жизни. Но не стоит забывать: если бизнес будет платить "белую" зарплату, это приведет к ее уменьшению на размер уплаченного налога. Есть и другой путь: не уменьшать зарплату, а все допрасходы включить в цену товара – тогда цены резко вырастут на все.