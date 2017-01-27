Правительство Украины готовит план реинтеграции Крыма

Правительство Украины разрабатывает документ по реинтеграции Крыма. Об этом проинформировал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, кабинет министров в текущем месяце утвердил план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Стратегия предусматривает оказание жителям этих территорий административных услуг, а также предоставление возможности дистанционного образования.

Он также отметил, что по Крыму готовится такой же документ. «По Крыму в настоящее время готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами»,- поделился Черныш.

Согласно предварительной информации, данный документ будет готов уже ближайшее время. «Думаю, на это нам нужен еще месяц», - добавил министр.

Он уточнил, что в документе не будет говориться о возобновлении экономических связей.

Напомним, что в декабре месяце минувшего года президент Украины Петр Порошенко назвал возможное введение безвизового режима с ЕС шагом к возвращению Крыма. «Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ», - заявил глава страны.

При этом вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский назвал обещания Порошенка «бусами для папуасов».

Крым стал регионом РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. За вхождение в состав России проголосовали больше 95 процентов жителей полуострова.