Українська делегація літає до Мінська приватними чартерами - ЗМІ

Журналісти виявили, що українська делегація справді літає між Києвом та Мінськом чартерами. Але не державними, а чомусь приватними.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", відео якого опубліковано на YouTube-каналі.

Літаком, який доставляє українську делегацію до Мінська, може бути Bombardier Global Express 6000, який коштує близько 40 мільйонів доларів, має австрійську реєстрацію й бортовий номер OE-IDO. Цей Bombardier з бортовим номером ОЕ-IDO базується в аеропорту "Київ" та постійно використовується Віктором Пінчуком.

Також представники України прилітали з Мінська на приватному літаку Bombardier Challenger 300. Цей літак із бортовим номером OE-HDI також має австрійську реєстрацію. А от у серпні 2016 рокуз Мінська прилетів Gulfstream G200 з бортовим номером OE-HSN та австрійською реєстрацією.

Прибув представник України в гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук.

Журналісти надіслали запит Віктору Пінчуку з проханням повідомити, чи надавав олігарх цей літак для перельотів української сторони на переговори Тристоронньої контактної групи у Мінськ і на яких умовах.

Але відповідей на момент публікації не надійшло. Радник голови СБУ Юрій Тандіт визнає, що іноді група користується чартерами: "Ми дійсно пересуваємось у Мінськ, у тому числі на літаках. Чиї літаки, я не знаю. Коли ми вилітаємо, якщо ми летимо літаком, у Мінськ, то ми збираємося у визначеному координатором місці.

Припустімо, в терміналі В такого-то аеропорту в такий-то час. Сідаємо в літак і в літаку летимо й працюємо". Ірина Геращенко, перебуваючи у відрядженні за кордоном, погодилась відповісти на запитання журналістів у Facebook.

"Держава чартери не фінансує. Це я відповідально вам заявляю. Як ними користуються ті, хто їх використовують, – це не за рахунок держави", – зазначила вона.

Прес-служба Леоніда Кучми порадила звернутися до Адміністрації президента: "З усіх питань щодо роботи української сторони у Тристоронній контактній групі звертайтеся, будь ласка, до Адміністрації президента України". Загалом за рік відбулося 28 публічно анонсованих засідань Тристоронньої контактної групи у Мінську.