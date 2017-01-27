Адвокат назвал Луценко неадекватным и готовит заявление об увольнении его с должности прокурора

"Сегодня неадекватный генпрокурор Луценко по команде Администрации президента провел у меня пятый за последние три недели обыск", - написал вчера, 26 января, доктор юридических наук, адвокат Ренат Кузьмин на своей странице в Фейсбук.

"Не комментируя беззаконие власти, хочется, однако, обратить внимание на явные признаки психического расстройства, как у организаторов этого фарса, так и у некоторых представителей СМИ, распускающих сплетни обо мне, которые здоровые люди просто не воспринимают всерьез", - отмечает юрист.

"Это-наша украинская власть и наша украинская действительность.

Ну а пока умалишенные продолжают бесноваться, я готовлю заявление о привлечении к уголовной ответственности Турчинова, Пашинского, Лукъянчука и Шепелева за хищения и вывод в офшоры более 5 млрд $. А также заявление об увольнении Луценко с должности генпрокурора.

Копии документов обязательно направлю послам ЕС, США и СЕ в Украине", - заявляет Ренат Кузьмин.

"О результатах обязательно проинформирую", - обещает он.