Стена с Мексикой: Главный пограничник США уволился, - СМИ

Глава пограничной службы США Марк Морган ушел с должности на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о своем плане построить стену на границе с Мексикой и уволить 5 тыс. пограничников

Об этом информирует АР.

Марк Морган сообщил руководителям пограничной службы о своей отставке во время короткой видео-конференции утром.

При этом, как отметил сам Морган, его просили остаться на службе, однако он решил подать в отставку. Об этом стало известно от официального источника, который рассказал все на условиях анонимности.

Напомним, 25 января президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на южной границе Соединенных Штатов с Мексикой на выполнение одного из своих предвыборных обещаний.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и заявил, что Мексика не будет за нее платить. Дональд Трамп заявил, что если Мексика не хочет платить за стену, то лучше отменить его будущую встречу с президентом Энрике Ньето.