Трамп подтвердил намерение поладить с Россией и «вышибить дух» из ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение поладить с Россией и совместными усилиями «вышибить дух» из международной террористической организации «Исламское государство»

Об этом он заявил в пятницу, 27 января, в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости. «Мы должны поладить с Россией, как и с остальными.

Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем… Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — заявил американский лидер. При этом ИГ он назвал «настоящей болезнью».

Трамп продолжит укреплять национальную безопасность США Ранее стало известно, что Трамп рассчитывает поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие выходные, 28−29 января.

25 января официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что американский лидер твердо уверен в том, что его страна сможет поладить с Россией, «поскольку он отлично умеет заключать сделки». «Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — отметил пресс-секретарь.

Трамп неоднократно высказывался за налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой. Так, 11 января он впервые в качестве избранного президента США провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что отказывается от идеи перезагрузки отношений с Россией. «Мы или придем к взаимопониманию, или нет», — пояснил он.

По словам республиканца, у РФ будет гораздо больше уважения к США во время его президентства. В ходе беседы с журналистами он также отметил, что хорошее отношение со стороны российского лидера Владимира Путина может пойти на пользу отношениям обеих стран.