Порошенко одобрил допуск иностранных войск

Президент разрешил допуск на 365 дней американской армии, НАТО и государств программы Партнерство ради мира для участия в учениях.

Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск в этом году для участия в учениях, говорится на сайте Верховной Рады.

Ранее Верховная Рада разрешила допуск иностранных войск в Украину в 2017 году для участия в военных учениях.

Глава государства одобрил допуск на 365 дней американской армии, НАТО и государств программы Партнерство ради мира для участия в трех учениях.

Общая численность участников этих учений составит до 13 тысяч военнослужащих: до 10 тысяч военнослужащих от Вооруженных сил Украины и максимум по 1,5 тысяч военнослужащих от США и от НАТО, а также участников программы Партнерство ради мира.

Также одобрен допуск иностранных воинских формирований на 25 дней в июне-ноябре для участия в украинско-американских учениях Репид Трайдент - 2017 в Международном центре миротворчества и безопасности в Львовской области.

Кроме того, допуск иностранных военнослужащих одобрен на 25 дней в июле-сентябре для участия в украинско-американских учениях Си Бриз - 2017.

Для обеспечения проведения всех этих учений планируется использовать 34 миллионов 888 тысяч 300 гривен.