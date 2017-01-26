Скандал в РФ: выясняют, кто слил американцам данные о кибератаках

В России офицера ФСБ Сергея Михайлова заподозрили в сотрудничестве с американской разведкой и театрализованно-показательно задержали его

В России на днях по подозрению в госизмене был задержан начальник 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов.

Как пишет оппозиционное российское издание Новая газета со ссылкой на свои источники, задержание прошло театрализованно-показательно: офицера ФСБ задержали в ходе заседания коллегии ведомства и на голову надели светонепроницаемый мешок.

По данным издания, в сентябре США обвинили владельца компании King Servers Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс.

Источники издания рассказали, что управление собственной безопасности ФСБ в связи с этим начало служебную проверку, во время которой стало известно, что якобы информацию о кибератаке американской разведке сообщил Михайлов.

"Михайлов якобы покровительствовал и курировал хакеров, прославившихся взломами личных переписок Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, чиновников администрации президента, Минобороны, Роскомнадзора", - говорится в сообщении.

Офицеру инкриминируется государственная измена (ст. 275 УК РФ), предусматривающая до 20 лет лишения свободы. Ранее СМИ РФ сообщали, что Михайлов мог сотрудничать с разведуправлением США.

На сегодня, по данным Новой газеты, вместе с Михайловым и сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым арестованы еще два человека.