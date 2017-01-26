За три года Украина получила около трех млрд гривень военной помощи

Вооруженные силы Украины за три года получили от разных стран мира материально-техническую помощь на сумму около трех миллиардов гривень, сообщили в МОУ в ответ на запрос "Тижня".

Помощь выделялась Украине с 2014 по 2016 годы.

США предоставили Украине: лазерную систему имитации тактических действий MILES, медицинское оборудование и аптечки, оборудование для разминирования, приборы ночного видения и тепловизоры, бронежилеты, индивидуальное снаряжение, обмундирование и кевларовые шлемы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, автомобили повышенной проходимости HMMWV.

Канада предоставила Украине: оборудование для разминирования, приборы ночного видения, бронежилеты, индивидуальное снаряжение, обмундирование и кевларовые шлемы.

Польша предоставила Украине: медицинское оборудование, а также индивидуальное снаряжение и обмундирование.

Великобритания предоставила Украине: аптечки, приборы ночного видения и тепловизоры, бронежилеты, индивидуальное снаряжение, обмундирование и кевларовые шлемы, а также военные ноутбуки.

Австралия помогла Украине обмундированием; Словакия – электрогенераторами, медицинским оборудованием, индивидуальным снаряжением и обмундированием; Франция – бронежилетами и медицинским оборудованием.

Китай предоставил Украине медицинское оборудование; Турция – индивидуальное снаряжение и обмундирование, а также медицинское оборудование; Нидерланды – электрогенераторы, индивидуальное снаряжение и обмундирование.

От Испании украинская армия получила бронежилеты и кевларовые шлемы; от Чехии и Албании - индивидуальное снаряжение и обмундирование; от Литвы– медицинское оборудование и обмундирование.

Норвегия, Латвия, Япония и Дания помогли Укарине медицинским оборудованием.

Помощь также оказывал и ряд других стран, однако в Министерстве обороны сообщили о том, что не могут предоставить всю информацию о материально-технической помощи Украине, так как она является конфиденциальной и не подлежит обнародованию.