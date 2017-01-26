Дело против Януковича рассыпается, - СМИ

26.01.17 12:25Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Дело о "государственной измене Виктора Канчуковий" может принять неожиданный поворот: уже сегодня защита экс-президента легко оспаривает главные тезисы обвинения, выдвинутого представителями генпрокуратуры.

Об этом в авторской колонке написал политолог Павел Рудяков, сообщает портал "Rian.com.ua".

Он напоминает, что обвинение делает ставку на письмо Януковича к руководству РФ, где, якобы, содержалась просьба о вводе войск. Однако, уточняет эксперт, при изучении текста письма такую просьбу Януковича найти не удалось.

"Действительно ли он, как уверяет Луценко, пытался призвать иностранные войска в страну? Нет, не пытался. В тексте письма никаких подтверждений такого рода намерений нет. В обращении Януковича к Путину от 1 марта 2014 не содержится ни слова о введении армии РФ на территорию Украины. Ни единого слова! Читайте, дамы и господа, письмо, которое нам тычет в нос Луценко! В нём Янукович просит Путина "защитить" украинских граждан. Причём не путём "введения" войск, этот тезис приписывают ему прокуроры, а путём их – войск РФ – "использования". Согласитесь, "введение войск" и "использование войск" – это понятия не тождественные, разные понятия", - отметил Рудяков.

И в письме нет ни слова об использовании этих войск на территории Украины.

Таким образом, резюмирует эксперт, при грамотных действиях защиты, так тщательно выстраиваемая Луценко линия обвинения может рассыпаться, как карточный домик, что станет очередным доказательством профнепригодности генпрокурора без образования

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