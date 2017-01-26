«Земля должна принадлежать народу Украины», - глава николаевской «Батькивщины»

26.01.17 12:12Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Снятие моратория на продажу земли, наравне с поднятием пенсионного возраста, является одним из условий Международного валютного фонда в обмен на финансовую помощь. Но с такими его требованиями в Украине согласны далеко не все.

Руководитель Николаевской областной организации ВО «Батькивщина» и фракции в Николаевском облсовете Михаил Соколов считает, что государство должно беречь свою землю, а значит — ни в коем случае не должно отдавать её по кускам в частные руки в качестве частной собственности.

Свою позицию он озвучил в комментарии «Новостному Николаеву».

  • Мы считаем, что земля — это национальное достояние, и принадлежать она должна народу Украины. Есть примеры других стран, которые развивались демократическим путём, но земля стала чужой и граждане стали жить на чужой земле. Поэтому мы категорически несогласны с постановкой вопроса, что земля должна стать товаром. Земля должна принадлежать исключительно народу Украины и государству, - сказал Михаил Соколов.

Если же пайщики не хотят или не имеют возможности её обрабатывать, то единственным, кому они могут отдать или продать её, должно быть государство, считает глава николаевской «Батькивщины».

Особенно важно это с учётом того, что на ценную украинскую землю, в том числе в Николаевской области, уже посягали, и можно предположить, что будут посягать и в дальнейшем.

  • Под Николаевом до сих пор ещё есть терриконы, с которых, слава Богу, мы выгнали фашистских оккупантов, наши предки выгнали. Дед моих детей похоронен под Новой Одессой, тоже воевал в Николаевской области. Недаром, как говорится, даже фашисты пытались похитить это месторождение, которое является нашим большим богатством. Поэтому превращать его в товар категорически недопустимо, - заявил Михаил Соколов.

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