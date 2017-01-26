«Земля должна принадлежать народу Украины», - глава николаевской «Батькивщины»

Снятие моратория на продажу земли, наравне с поднятием пенсионного возраста, является одним из условий Международного валютного фонда в обмен на финансовую помощь. Но с такими его требованиями в Украине согласны далеко не все.

Руководитель Николаевской областной организации ВО «Батькивщина» и фракции в Николаевском облсовете Михаил Соколов считает, что государство должно беречь свою землю, а значит — ни в коем случае не должно отдавать её по кускам в частные руки в качестве частной собственности.

Свою позицию он озвучил в комментарии «Новостному Николаеву».

Мы считаем, что земля — это национальное достояние, и принадлежать она должна народу Украины. Есть примеры других стран, которые развивались демократическим путём, но земля стала чужой и граждане стали жить на чужой земле. Поэтому мы категорически несогласны с постановкой вопроса, что земля должна стать товаром. Земля должна принадлежать исключительно народу Украины и государству, - сказал Михаил Соколов.

Если же пайщики не хотят или не имеют возможности её обрабатывать, то единственным, кому они могут отдать или продать её, должно быть государство, считает глава николаевской «Батькивщины».

Особенно важно это с учётом того, что на ценную украинскую землю, в том числе в Николаевской области, уже посягали, и можно предположить, что будут посягать и в дальнейшем.