Грэма Филлипса выгнали из британского парламента за вопрос об Украине‍

Британского журналиста Грэма Филлипса выдворили из британского парламента, куда он пришел на встречу, посвященную 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Украиной.

Когда Филлипс вошел в помещение и начал задавать неудобные вопросы, касающиеся артобстрелов мирных жителей со стороны украинских войск, гости мероприятия подвергли журналиста обструкции.

Они закричали: «Вон!», «Лжец!» и попросили, чтобы он покинул помещения. Филлипс вышел, сопровождаемый охранниками. Стоит подчеркнуть, что журналист задал вопрос выступавшему в тот момент члену парламента, сэру Джеральду Ховарту.

Короткий ролик с выводом репортера из помещения на своей странице в Twitter опубликовало посольство Украины в Великобритании. Также в посольстве назвали сотрудника СМИ «пропагандистом» и пообещали, что инцидент не скажется на дипломатических отношениях двух стран.

Напомним, что Грэм Филлипс стал известен своими репортажами из юго-восточных областей Украины для канала Russia Today. Его материалы рассказывали правду о событиях на Донбассе и не раз становились причиной для угроз в его адрес.