В МИД Польши пригрозили отменой сотрудничества с Украиной

Представителей ведомства возмутило недавнее решение СБУ о запрете на въезд в Украину мэру Перемышля.

Вице-министр по зарубежным делам Польши Ян Дзедзичак призвал Украину отменить запрет на въезд мэру Перемышля Роберту Хома. В противном случае представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве. Об этом Дзедзичак во время заседания комиссии Сейма, передает Польское радио.

Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения, мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества, - заявил вице-министр по зарубежным делам.

Он добавил, что бойкот Польско-украинского форума станет только началом польской реакции на действия СБУ.

Мэр Перемышля Роберт Хома 17 января не смог пересечь польско-украинскую границу. Выяснилось, что он оказался в так называемом "черном списке" Службы безопасности. Въезд в Украину ему запретили на пять лет. Представитель СБУ Александр Ткачук заявил, что оснований для такого решения было немало.