В МИД Польши пригрозили отменой сотрудничества с Украиной
|26.01.17 10:55
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Представителей ведомства возмутило недавнее решение СБУ о запрете на въезд в Украину мэру Перемышля.
Вице-министр по зарубежным делам Польши Ян Дзедзичак призвал Украину отменить запрет на въезд мэру Перемышля Роберту Хома. В противном случае представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве. Об этом Дзедзичак во время заседания комиссии Сейма, передает Польское радио.
- Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения, мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества, - заявил вице-министр по зарубежным делам.
Он добавил, что бойкот Польско-украинского форума станет только началом польской реакции на действия СБУ.
Мэр Перемышля Роберт Хома 17 января не смог пересечь польско-украинскую границу. Выяснилось, что он оказался в так называемом "черном списке" Службы безопасности. Въезд в Украину ему запретили на пять лет. Представитель СБУ Александр Ткачук заявил, что оснований для такого решения было немало.
- Решение о запрете въезда было принято тогда, когда Роберт Хома участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигало межэтническую и межнациональную вражду, - сказал руководитель аппарата председателя СБУ, передает "Радио Свобода".