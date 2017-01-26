Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

26.01.17 08:34Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Президент США Дональд Трамп учредил новый праздник - День патриотизма, который будет отмечаться 20 января. Соответствующий указ он подписал сразу после вступления в должность главы государства

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В документе сказано: «Я, Дональд Трамп, президент США, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма».

Как отметил американский лидер, введение нового праздника поможет укрепить отношения граждан США между собой и с властями страны.

Ране сообщалось, что после инаугурации в присутствии семьи и лидеров Республиканской партии новый президент США подписал еще два указа — о назначении генерала Джеймса Мэтисса главой Министерства обороны и о двух кандидатурах в сенат.

Подписанные документы были переданы федеральному правительству 23 января. В первые дни своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп также подписал указы о реформе здравоохранения и выходе США из торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, что в своей первой речи в качестве президента США Трамп обращался к теме патриотизма.

«Когда вы открываете свое сердце к патриотизму, нет места для предрассудков», — сказал он.

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