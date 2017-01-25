Парубий не смог внятно объяснить, откуда у него взялось пять квартир

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий детально объяснил, какая именно недвижимость указана в его электронной декларации и кто является ее собственником. Так, квартирой площадью 21,6 кв. м владеет его жена. Кроме того, ей принадлежит земельный участок на 11 соток с домом на 32 кв.м.

«Согласно разъяснениям представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции я должен был указать домик и землю дважды – один раз как собственность жены, а второй раз – как свое право пользования.

Фактически, это наша общая семейная собственность. Поэтому и получается, что домик один, а в декларации его необходимо указать дважды», – написал на своей странице в Facebook.

Похожая ситуация и с квартирой его отца на 142,6 кв. м, где Парубий проживает с семьей. «Владельцами этой квартиры является мой отец и родной брат со своей семьей – это наша семейная квартира, где я рос.

Но поскольку проживаем там мы с семьей, согласно этой декларации мы должны указать на праве пользования для каждого члена нашей семьи. Вот и получается, что эта квартира числится в декларации трижды», – пояснил Парубий.

Он отметил, что еще одна квартира площадью 41,58 кв. м указанная в декларации, поскольку он там формально зарегистрирован, однако права собственности на нее нет.

В этой квартире проживает брат Андрея Парубия с семьей, а принадлежит она государству, поскольку еще не приватизирована. Спикер напомнил, что большую часть года он живет в столичной гостинице Киев.

«Соответственно и задекларировал этот гостиничный номер на 50 м2. И не раз приглашал журналистов в этот гостиничный номер на интервью. Также показал сумму средств, которую государство выплачивает народному депутату на аренду жилья и перечисляет на счет отеля», – написал Парубий.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня стало известно, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал пять квартир и два дома. Вся недвижимость спикера находится во Львове и Львовской области. При этом сам Парубий не является владельцем ни одной из квартир.