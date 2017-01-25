Шойгу: На границе с Украиной РФ будет укреплять военное присутствие

25.01.17 15:45Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет укреплять войска в Южном военном округе страны из-за ситуации на востоке Украины и угроз мирового терроризма. Об этом пишут Украинские Новости со ссылкой на "РИА Новости".

По мнению Шойгу, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении РФ остается нестабильной.

"Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - сказал Шойгу.

Поэтому, "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".

Он также отметил, что в 2016 году "боевые возможности округа увеличились на 10%".

Как сообщалось ранее, разведка Министерства обороны заявляет о массовой симуляции боевиками плохого самочувствия из-за нежелания принимать участие в боевых действиях в Донецкой области.

Напомним, Россия запретила увольнять боевиков на Донбассе.

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Среда, 25.01.2017

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