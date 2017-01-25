Андрей Вадатурский считает, что облсовету нужна смена руководства

Народный депутат Украины Андрей Вадатурский заявил о том, что Николаевский облсовет нуждается в смене руководства.

По его мнению депутаты сами должны понять необходимость этого шага.

Об этом он сказал во время передачи «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

"Я как считал, так и считаю, что нужно перезагрузить руководство областного совета. Это должно дать новый импульс. Был момент, когда у нас не было губернатора, то не было и облсовета, а депутатам нужно было себя проявить. И очень много вопросов, которые не были решены. Вместо того, чтобы собираться и решать эти вопросы, как минимум, раз в месяц, просто было замалчивание. Ничего не было сделано для того, чтобы был поднят статус депутата областного совета.

Не было сделано ничего для Николаевской области. Перезагрузка должна быть, и это дело облсовета: сможет ли быть создана критическая масса, которая решит этот вопрос самостоятельно, либо нет?" – сказал он.

При этом, считает он, депутатский корпус не должен быть придатком облгосадминистрации, а наоборот – жёстко контролировать исполнительную власть.