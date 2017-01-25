Выбыл главный претендент на должность шефа полиции

И.о. главы Нацполиции снял кандидатуру с конкурса.

Вадим Троян, который является и.о. главы Национальной полиции, принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. Об этом он написал в Facebook.

"Комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку. Мое мнение - Глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, отвечающим всем требованиям Закона - без поправок, дописок и натяжек", - написал Троян.

"Мне не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. Я это принимаю, и как офицер не хочу никаких поблажек и допущений", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность главы Нацполиции претендуют 64 кандидата. По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов.