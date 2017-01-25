Ляшко приобрел дом и два участка за 15 миллионов гривен

25.01.17 10:34Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Буквально на днях лидер Радикальной партии стал владельцем элитного жилья в Конча-Заспе.

20 января нардеп Олег Ляшко приобрел недвижимость стоимостью 15 миллионов гривен у Артема Савицкого. В его собственность перешли дом с гаражом и хозблоком, а также два земельных участка в поселке Козин Киевской области. Об этом лидер Радикальной партии сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции.

Площадь дома - 357 кв.м., а два земельных участка - общей площадью почти 0,6 га.

Ранее в своей декларации Ляшко указал, что арендовал землю и только часть дома в Козине площадью 216 кв.м у Ставицкого. Сколько он за это платил - не сообщил.

Также он задекларировал столичную квартиру площадью 367,2 кв.м. и квартиру в Прилуках на 127,5 кв.м.

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